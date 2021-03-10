Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

10.03.2021 21:07
Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Bir son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 118 milyon 385 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 625 bini, iyileşenlerin sayısı ise 94 milyon 27 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 118 milyon 385 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 625 bini, iyileşenlerin sayısı ise 94 milyon 27 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 811 bine, Hindistan'da 11 milyon 284 bine, Brezilya'da 11 milyon 125 bine ve Rusya'da 4 milyon 351 bine ulaştı.

ABD'nin New York eyaletinde Kovid-19 aşı vurulma yaşı 65'ten 60'a, Alaska eyaletinde ise 16'ya kadar düşürüldü.

ABD'deki yeni bir araştırma Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla gözlemlendiğini ortaya koydu.

ABD'nin Maryland eyaleti de 12 Mart'tan itibaren uygulanan Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye başlayacak. Bu kapsamda, restoran ve barlardaki mevcut yüzde 50 kapasite ile çalışma zorunluluğunun kaldırılacağı ve bu mekanların sosyal mesafeye uyma şartıyla istedikleri kadar müşteri alabileceği açıklandı.

ABD'nin Texas eyaletinde de maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de görev yapan ilk hasta kabul doktorları, personel eksikliği, salgın nedeniyle aşırı yoğunluk, düşük maaş ve özerk yönetim tarafından verilen vaatlerin tutulmaması gerekçesiyle "süresiz greve" gitti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik "aşı milliyetçiliği" suçlamasını reddederek, Kovid-19 aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmediklerini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de birçok sivil toplum örgütünün yer aldığı bir inisiyatif tarafından düzenlenen gösteride, Kovid-19 aşılarının küresel dağıtımının daha hızlı yapılması ve başka ülkelerde üretiminin sağlanması için telif kurallarının askıya alınması istendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de aşılama etkilerinin 3-4 ayın ardından görüleceğini ve sonrasının çok daha iyi olacağını belirtti.

AB, BioNTech- Pfizer aşısından 4 milyon ilave doz alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde turizm sezonunun açılması için adım atıldığını belirterek, "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." dedi.

AB de BioNTech-Pfizer'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 4 milyon ilave dozun iki hafta içinde teslim edileceğini açıkladı.

Ukrayna'da Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı.

Malta'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 510 vaka, salgının başından bu yana kayda geçen en yüksek günlük sayı oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, salgının birçok sektör ve ülke için hala önemli bir kredi riski oluşturduğunu belirterek, çoğu ekonominin 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyeceğini bildirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ile Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Karşılaşmaya, Almanya ile İngiltere arasındaki Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

Japonya'da, 396 kişinin Kovid-19'un "daha önce görülmemiş" yeni bir türüne yakalandığı bildirildi. Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), 396 kişinin, daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan türlerin dışında, yeni bir Kovid-19 türüne yakalandığını açıkladı.

Kovid-19 salgınını küçümseyen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin Kovid-19'a yakalandığı ve Kenya'da tedavi gördüğü iddia edildi.

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, salgın nedeniyle 2020'de 21,6 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 2,8 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 aşısı yaptıran annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi.

Brezilya'da, salgın nedeniyle sağlık sisteminin çökmekte olduğu uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği, Brezilya, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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