Son dakika! "Kovid-19 savaşçıları"ndan yılbaşı için uyarılar - Son Dakika

Son dakika! "Kovid-19 savaşçıları"ndan yılbaşı için uyarılar

30.12.2020 12:55
Son dakika!

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alarak büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, vatandaşlara yılbaşında tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alarak büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, vatandaşlara yılbaşında tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde kimi zaman ailelerinden uzun süre uzak kalan, kimi zaman virüsü kapması nedeniyle hastalıkla boğuşan sağlık çalışanları, salgının etkisinin kırılması için vatandaşlardan yılbaşında alınan tedbirlere uymasını istedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Kovid-19 Çocuk Kliniği Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, AA muhabirine, mart ayında DÜ Kalp Hastanesini pandemi hastanesine dönüştürdüklerini ve nisandan bu yana hasta kabulüne başladıklarını söyledi.

O günden bu yana mesai gözetmeksizin hastalara umut olabilmek için görev yaptıklarını aktaran Şen, bu mücadelede hem kendilerinden hem de sevdiklerinden ayrı kalarak büyük özveride bulunduklarını belirtti.

Koronavirüsle mücadelede dünya genelinde 1 yılı ülkede de 10 ayı geride bıraktıklarını anlatan Şen, bu süreç içerisinde gerek insanların gerekse de sağlık çalışanların çok yorulduğunu vurguladı.

"3 günlük süreyi, kapalı mekanlarda toplu olarak geçirmemek gerekiyor"

Doç. Dr. Şen, koronavirüse yönelik aşılar tam olarak yapılana kadar vatandaşlardan yeni yılda da maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ederek, aynı duyarlılığı göstermelerini istedi.

Şen, şöyle devam etti:

"Yaklaşan yılbaşı tatilinde 3 günlük süreyi, kapalı mekanlarda toplu olarak geçirmemek gerekiyor. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini bekliyoruz çünkü bu virüsün şakası yok. Yaşlıları ve ek hastalıkları olanları bulduğu zaman gerçekten ölümcül seyrediyor. Sevdiklerimizi korumak istiyorsak yılbaşında kesinlikle akrabalarımızla, eş dostlarımızla bir araya gelmeyelim. Aşı olana kadar hepimiz gerekli hassasiyeti lütfen gösterelim."

"Evde oturmak çok zor bir şey değil"

Kovid-19 Yoğun Bakım Kliniğinde Dr. Abdurrahman Yücel ise bir sağlık çalışanı olarak yaptığı işle gurur duyduğunu söyledi.

Hastalara yardım etmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini anlatan Yücel, ailesi ve sevdiklerinden uzak kalmanın ne kadar zor ve yıpratıcı olsa da görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla tüm sağlıkçıların çalıştığını dile getirdi.

Koronavirüsün diğer hastalıklardan farklı olduğunu, insanların durumun ciddiyetinin farkında olmaları gerektiğini ifade eden Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaş gözetmeksizin genç yaşlı demeden kaybettiğimiz birçok vatandaşımız oldu. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bu hastalık herkese bulaşabiliyor. Tarih boyunca bu tür hastalıklar olmuş. Bu virüs de umarım tarihe gömülür. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz olabildiğince ziyaretleri ertelemeleri ve yılbaşını evlerinde sakin huzurlu bir şekilde geçirmeleri. Bunu tavsiye ediyoruz. Gerçekten hastane ortamında çok zor şartlar altında hastalarımız var. Bunun için evde oturmak çok zor bir şey değil. Hasta ziyaretlerine olabildiğince gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Lütfen kurallara uyun, hem kendiniz için hem de bizim size daha iyi hizmet verebilmemiz için kuralara uyun."

- "Normal hayatımıza dönmek istiyoruz"

Kovid-19 Kliniğinde hemşire Emine Kırtay ise yaklaşık iki ay önce hastanede koronavirüse yakalandığını, hastalığı atladıktan sonra büyük bir özveriyle görevine başladığını dile getirdi.

Hastanedeki bir hastayla ilgilenmenin, başka bir arkadaşının yükünü hafifletmenin çok önemli olduğunu aktaran Kırtay, sağlık personelinin 7 gün 24 saat çalıştığını, kendilerini virüsten korumak için giydikleri kıyafetler içinde çalışmanın gerçekten zor olduğunu belirtti.

Kırtay, şöyle dedi:

"Tulumlar içinde çalışmak zor. Nefessiz kalıyoruz. Nöbetlerden sonra en az 2 gün baş ağrısı çekiyoruz çünkü bu kalın maskelerle çalışmak oksijen açlığı veriyor. Cilt problemi yaşıyoruz çünkü ellerimiz sürekli eldivenlerin içinde. Dezenfektanlar ve sabunlarla ellerimizi yıkıyoruz. Hastaların sıkıntısını görünce bunların hepsi arka planda kalıyor."

Artık normal hayatlarına dönmek istediklerini dile getiren Kırtay, bunun için de vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğine dikkati çekti.

Kırtay, "İnsanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz. Gerçekten artık çok sıkıldık. Normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Bu da insanların sadece evde kalmasıyla sadece gerektiğinde acil durumda çıkmalarıyla ilgili bir durum." ifadelerini kullandı.

"Aşıların gelmesiyle bu sürecin sonlanacağını ümit ediyoruz"

Hemşire Ali Ant da 14 yıldır görevini sürdürdüğünü, pandemi hastanesinde de gönüllü çalıştığını aktardı.

Kovid-19 nedeniyle sağlık personelinin zor bir dönem geçirdiğini anlatan Ant, bu süreci daha kolay geçirmeleri için insanların tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Ant, "Keşke herkes bir sağlık personeli gözüyle süreci görebilseydi ancak o zaman işin ne kadar ciddi olduğunun farkına varırlardı. Bunu anlamak için de birilerinin bir sevdiğini kaybetmesine gerek yok." diye konuştu.

Yılbaşını insanların kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri gerektiğine dikkati çeken Ant, "Yılbaşında kutlamalardan uzak durmalarını her zamankinden daha çok dikkat etmelerini, rehavete kapılmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah yeni yılda bu süreç sonlanır. Aşıların gelmesiyle bu sürecin sonlanacağını ümit ediyoruz." dedi.

Tıp Fakültesi Hastanesi, Dicle Üniversitesi, Koronavirüs, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Kovid-19 savaşçıları'ndan yılbaşı için uyarılar - Son Dakika


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