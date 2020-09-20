Son Dakika | "Kovid-19 semptomu olan çocukların anında izole edilmesi gerekiyor" uyarısı - Son Dakika

Son Dakika | "Kovid-19 semptomu olan çocukların anında izole edilmesi gerekiyor" uyarısı

Son dakika haberine göre Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, "Kovid-19 semptomu olan çocukların anında izole edilmesi gerekiyor.

Son Dakika |

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, "Kovid-19 semptomu olan çocukların anında izole edilmesi gerekiyor." dedi.

Orbak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Eylül'de aşamalı olarak yüz yüze başlayacak eğitim öğretim döneminde salgının yayılmasının engellenmesi için ailelerin dikkat etmesi gereken konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgını döneminde çok sayıda Kovid-19'lu anne olduğunu ve emzirme konusunda sıklıkla soru yöneldiğini anlatan Orbak, "Kovid-19'lu anne kesinlikle emzirmeye devam etmeli. Anne sütüyle enfeksiyon geçmiyor, bulaşmıyor. Kovid-19'lu anneler maske ve hijyene özellikle dikkat ederek çocuğunu emzirebilir. Eğer anne emzirme dönemine ilaç kullanıyorsa ilacın içeriğine bakılmalı." diye konuştu.

Orbak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Kovid-19 enfeksiyonun çocuklarda sıklık açısından daha az görüldüğünü belirterek, virüsün çocukları daha az tehdit ettiğini dile getirdi.

Çocukların Kovid-19 ile dışarıda, evlerde ve kalabalık mekanlarda karşılaştığını aktaran Orbak, şöyle konuştu:

"Çocuk, kalabalık ortamlardan aldığı enfeksiyonu yine aile içi ve kalabalık ortamlarda, kendi şikayetleri de olmadığı için çok daha rahat yayıyor. Çocukların hastalandıkları fark edilmediği için devamlı sosyal ortamlarda bulunmak suretiyle hastalığı yayma olasılığı yüksek."

Çocuklarda Kovid-19'a yönelik gelen şikayetlerin ateş, öksürük, baş ve karın ağrısı ile ishal şeklinde ortaya çıktığına işaret eden Orbak, az da olsa tat ve koku kaybı şikayetlerinin de olduğunu belirtti.

Kovid-19 semptomu olan çocukların çok hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Orbak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 semptomu olan çocukların anında izole edilmesi gerekiyor. Testler yapılmaya başlanmadan önce izolasyona başlanmalı çünkü Kovid-19 olup olmadığı bilinmiyor. Bu nedenle virüsü yayma olasılığı da çok yüksek. Ağır seyir daha çok ileri yaş döneminde görülüyor ve ölüm oranı da ileri yaşlarda yüksek. Kovid-19 bulaşan çocuklarda süreç genellikle zatürre şeklinde oluyor. Kalp, diyabet, böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemi bozukluğu gibi hastalıkları olan çocuklar ise süreci ağır geçiriyor, bu çocukları daha çok izole etmeliyiz"

"5 yaş ve üzerindekiler maske takmalı"

Orbak, çocuktan çocuğa da hastalığın geçebildiğini belirterek, "Çocukların enfeksiyonu önemli. Kendileri hafif ve semptomsuz geçiriyor ama evdeki başka birine bulaştırabiliyor. Mümkün olduğunca çocuklar pandemi sürecinde dışarı çıkmasın, kalabalık ortama girmesin ve kurallara dikkat etsin. Bu anlamda çocuklara eğitim vermeliyiz. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu tüm viral enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların kontrol altına alınması için maske kullanımını öneriyor. Özellikle 5 yaş ve üzerindekiler Kovid-19 için maske takmalı, ve kalabalık ortama girmemeli, çeşitli sağlık sorunlarından dolayı maske takamayanlar yüz siperliği kullanmalı." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi, Çocuk Sağlığı, Tıp Fakültesi, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | 'Kovid-19 semptomu olan çocukların anında izole edilmesi gerekiyor' uyarısı - Son Dakika

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