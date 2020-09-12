Son Dakika: Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in eski eşinden duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in eski eşi Havva Minta, "30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle." paylaşımında bulundu.

Böcek, kentteki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi sürüyor. Havva Minta'nın, sosyal medya hesabından eski eşi Böcek için "30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle." paylamışında bulunması duygulandırdı.