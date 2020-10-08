Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililerle merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetime katıldı.

Esnafı ve vatandaşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyaran Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında tüm ekiplerin 24 saat denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Elban, farkındalık oluşturmak için haftada bir de olsa valiler ve yetkililerin sahadaki denetimlere katıldıklarını aktararak, "Genel anlamda, vatandaşımızın kurallara uyma konusunda bilinç düzeyi iyice yükseldi. Kararlılıkları memnuniyet verici düzeyde. Sağlık Bakanımız da gerilemeyle ilgili güzel haberler verdi. Bu bizi rehavete sokmadan, daha sıkı bir şekilde kurallara ve tedbirlere sarılarak en kısa zamanda bu hastalığın belini kırarız diye düşürüyorum." dedi.

Yüreğir Belediyesi de okullarda bakım, onarım ve dezenfeksiyon yaptı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eğitime önem verdiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlama noktasında gayretle çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.