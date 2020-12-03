Son dakika: Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'ne girişlerindeki polis kontrol noktasından görüntüler

Yere uyarı yazılarının yapıştırılması

Nostaljik tramvay

Zabıtanın megafonla uyarı yapması

Kontrollü geçişten detaylar

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı. Uygulamaya göre Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişler geçici olarak durdurulacak.