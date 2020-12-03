Son dakika: Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı - Son Dakika

Son dakika: Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı
03.12.2020 11:02
Son dakika haberler... İstiklal Caddesi'ne girişlerindeki polis kontrol noktasından görüntüler Yere uyarı yazılarının yapıştırılması Nostaljik tramvay Zabıtanın megafonla uyarı yapması Kontrollü geçişten detaylar Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı Yeni tip koronavirüs...
İstiklal Caddesi'ne girişlerindeki polis kontrol noktasından görüntüler
Yere uyarı yazılarının yapıştırılması
Nostaljik tramvay
Zabıtanın megafonla uyarı yapması
Kontrollü geçişten detaylar
Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı. Uygulamaya göre Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişler geçici olarak durdurulacak.
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