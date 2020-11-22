Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

22.11.2020 10:15
Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, System.String[]

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulaması dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 10.00'da sona erdi.

Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


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