Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisten kaçan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Son dakika! KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisten kaçan şüpheliler yakalandı
08.01.2021 23:09
Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi yakalandı.
Ekiplerin ihtarına rağmen durmayan 46 AAL 440 plakalı otomobil sürücüsü H.G. ve yanındaki iki arkadaşı, kovalamaca sonrası Orhan Gazi Mahallesi'nde aracı terk ederek kaçmaya çalıştı.
Şüpheliler, Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya olarak yakalandı.
Sürücü H.G'ye alkollü araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, trafikten men araçla trafiğe çıkmak gibi suçlardan 3 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.
Son Dakika Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı Kocaeli'de eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi