Son Dakika | Kovid-19'u yenen Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin, taburcu edildi - Son Dakika

Son Dakika | Kovid-19'u yenen Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin, taburcu edildi

06.11.2020 17:53
Son Dakika | Kovid-19'u yenen Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin, taburcu edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 gün boyunca hastanede tedavi gören Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin taburcu edildi.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 gün boyunca hastanede tedavi gören Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin taburcu edildi.

Yaklaşık 20 gün önce test sonucunun pozitif çıkması ve şikayetlerinin artmasının ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Bilgin, 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından şikayetleri azalan ve durumu iyiye giden Bilgin, yoğun bakımdan normal servise alınarak 3 gün boyunca izlendi.

Son kontrollerde test sonucu negatife dönen Bilgin, taburcu edilerek evine gönderildi.

Taburcu olan Bilgin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Merkezefendi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Anestezi Uzmanı Dr. Murat Özgümüş, Bilgin'in 4 gün serviste tedavi gördüğünü, durumunun ağırlaşması sonrasında yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi.

Yoğun bakım ünitesinde Bilgin'in oksijen değerlerinin çok düşük olduğunu aktaran Özgümüş, "Yoğun bakım sürecinde kendisine yüksek akımlı oksijen tedavisi uyguladık. Uzun ve meşakkatli bir süreç oldu. Yaklaşık 15 gün boyunca yoğun bakım servisimizde kaldı. Bu süreçte kendisine arada CPAP tedavisi de uyguladık. Bu tedavi sonrasında sağlığına kavuşan hastamızı taburcu ettik." dedi.

Tedavisi tamamlanan Zeki Bilgin de rahatsızlığının küçük öksürüklerle başladığını ve Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındığını belirterek, 15 gün yoğun bakımda kaldığını ve tüm hastane personelinin kendisiyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Bilgin, bir süre dinlendikten sonra görevine başlayacağını dile getirerek, "Koronavirüsü ciddiye almak gerekiyor. Bana bir şey olmaz demek doğru değil. Her zaman söylenen mesafe, maske ve hijyen çok doğru. Biz yeterince korunmadık ve hastalığa yakalanarak karşılığını gördük."

Koronavirüs, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Manisa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Kovid-19'u yenen Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin, taburcu edildi - Son Dakika


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