Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistan'da, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü - Son Dakika

Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistan'da, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü

31.03.2021 12:47
Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistan'da, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü, System.String[]

Son dakika haberi... Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği 3. ülke olan Hindistan'da, 100 gün sürmesi beklenen ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği belirtildi.

Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği 3. ülke olan Hindistan'da, 100 gün sürmesi beklenen ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği belirtildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 bin 480 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 12 milyon 149 bin 335'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümler 162 bin 468'e yükseldi.

Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 11 milyon 434 bin 301'e çıkarken, tedavisi devam eden hastaların sayısı 552 bin 566 olarak kayıtlara geçti.

Vakaların çoğu 6 eyaletten

En çok vakanın görüldüğü Maharaştra eyaletinde son 24 saatte 27 bin 918 yeni vaka tespit edildi.

Brihan Mumbai Belediyesi, Maharaştra'nın başkenti Mumbai'de bulunan özel hastanelerdeki yatakların yüzde 80'inin Kovid-19 hastalarına ayrılmasına karar verdi.

Ülke genelindeki toplam vakaların yüzde 75'inden fazlası Maharaştra, Pencap, Karnataka, Madhya Pradeş, Tamil Nadu ve Gucerat eyaletlerinde görüldü.

Son 24 saatte Karnataka'da 2 bin 975, Kerala'da 2 bin 389, Tamil Nadu'da 2 bin 342, Gucerat'da 2 bin 220, Pencap'ta 2 bin 188 ve Madhya Pradeş'de 2 bin 173 vaka tespit edildi.

Holi kutlamaları ve seçimler, vakaları artırdı

British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19 önlemlerinin hiçe sayılarak geleneksel "Holi" bahar festivalinin kutlanmasının ve 5 eyalette seçime gidilmesinin vakalardaki artışa neden olduğu kaydedildi.

Ülkede, Kovid-19'un yeni türlerinin tespit edildiğine işaret edildi.

Ancak saptanan yeni türdeki vaka sayısının, ülkede son dönemde görülen artışa gerekçe gösterilecek kadar yüksek olmadığı vurgulandı.

Bu arada vakalardaki artış nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına dair sorular gündeme geldi.

BMJ'nin araştırmasında, bu soruya, eyalet başbakanlarının vakalardaki artışın sürmesi durumunda yasakların gelebileceğine yönelik açıklamalarıyla yanıt verildi.

"Durum kontrol altında"

Yerel medyadaki haberlere göre, Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, vakaların artışıyla ilgili "Durum kontrol altında." dedi.

Vardhan, ancak yine de salgınla ilgili alınan önlemler konusunda rahat davranılmaması uyarısında bulundu.

Ülkedeki en az 430 bölgede, son 28 günde tek bir vaka dahi bildirilmediğinin altını çizen Vardhan, 7 Kovid-19 aşı adayının daha klinik deneme aşamasında olduğunu belirtti.

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlatılan aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar 61 milyon 113 bin 354 kişiye aşı yapıldı.

İkinci dalga nisanda zirve yapabilir

Hintli uzmanların raporunda, ülkede ikinci dalganın 15 Şubat'ta başladığı belirtildi. 100 gün sürmesi beklenen bu dalganın nisan ortasında zirve yapmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, birinci dalgadan daha şiddetli geçmesi beklenen ikinci dalgaya tek çözümün de toplu aşılama olduğu kaydedildi.

Ülkede, 97 bin 859 vakanın tespit edildiği 16 Eylül'de en yüksek günlük vaka kaydedilmişti.

Vakalarla iyileşenler arasındaki makas açılıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki grafiğe göre, "yeni vakalar ve yeni iyileşenler" arasındaki fark açılıyor.

Tespit edilen günlük vakaların sayısı 1 Mart'ta 11 bin 563 iken, 15 Mart'ta 24 bin 437'ye, 30 Mart'ta 53 bin 158'e çıktı.

Diğer yandan 1 Mart'ta 11 bin 990 olan iyileşenlerin sayısı ise 15 Mart'ta 20 bin 186'ya, 30 Mart'ta 41 bin 223'e yükseldi.

Buna göre, 1 Mart'ta iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısından 427 fazlayken, ilerleyen günlerde bu fark tersine döndü ve 30 Mart'ta vaka sayısı, iyileşenlerin sayısından 11 bin 935 fazla oldu.

Martın ikinci haftasında ölü sayısı artışa geçti

Salgının hızının yüksek olduğu eylül-ekim döneminde en yüksek günlük ölü sayısının 1000 olduğu ülkede, bu rakam şubatta bir hayli düştü.

Şubat boyunca ve martın ilk haftasında kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı 120 olurken, bu durum martın ikinci haftasında aksine döndü.

Martın son haftasına gelindiğinde günlük ölü sayısı 200 sınırına dayandı.

27-28-29 Mart'ta günlük ortalama 306 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

"Worldometers"a göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, 30 Mart, India, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistan'da, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı 32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı         
14:01
Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı         
13:47
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum         
13:35
Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin         
13:12
Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı         
12:08
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 14:27:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistan'da, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei