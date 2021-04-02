Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Trakya'da "kural tanımazlara" tedbirlere uyması çağrısı yapıldı - Son Dakika

Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Trakya'da "kural tanımazlara" tedbirlere uyması çağrısı yapıldı

02.04.2021 11:41
Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Trakya'da

Son dakika haberi... Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, tedbirlere uymanın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, tedbirlere uymanın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 20-26 Mart haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayısı, geride kalan haftaya göre arttı.

Geçen hafta 219,49 olan vaka sayısı Edirne'de 265,84'e, Kırklareli'de 155,09 olan vaka sayısı 295,28'e, Tekirdağ'da 168,26 olan vaka sayısı 273,06'ya yükseldi.

Uzun süredir bölge illeri arasında vaka sayılarının çokluğuyla öne çıkan Edirne'yi komşu iller Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları bakımından geçti.

Son tabloya göre, Kırklareli ve Tekirdağ'daki vaka artışları dikkati çekti.

Edirneli Göksel Örücü, AA muhabirine, artan vaka sayılarına karşın vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermediğini söyledi.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Örücü, "Bizler halk olarak gerekli tedbiri almıyoruz. Sokaklarda sigara içiliyor, yolda yürürken yemek yeniyor ve caddelerde dolaşırken maskeler inik geziyorlar. Aynı zamanda ev ziyaretlerine de gidiliyor. Bunlara bir süre ara verilmeli ve tedbirlere uyulmalı." dedi.

-Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürürken, vatandaşları da salgın tedbirleri konusunda uyarıyor.

Tekirdağ'da yaşayan Kazım Cingü, her hafta vakaların artmasının üzücü olduğunu söyledi.

Cingü, herkesin tedbirlere uymasıyla salgında güzel sonuçların alınabileceğini ifade ederek, "Dışarıda gördüğümüzde herkesin maske takmasına rağmen vakalar artıyor. Ben gördüğüm kadarıyla tedbirlere uyuluyor, maskesiz insan çok az ama buna rağmen vakaların artışı bizi üzüyor. Eski maskesiz sağlıklı günlere dönmek istiyoruz artık. Tekirdağ'ın da maviye dönmesini bekliyoruz artık. Herkesin tedbirlere titizlikle uymaya devam etmesini istiyorum." dedi.

Kent sakinlerinden Bülent Kaçar da bazı vatandaşların tedbirleri ihmal ettiğini ifade etti.

Kaçar, tüm toplumun kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Vaka artışları böyle devam ederse artık dönüşümüz olmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun yanında akraba ve komşu ziyaretleri gitmemeye özen gösterilmeli. Çarşılarda kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterilmeli. Bu salgından el birliğiyle kurtulacağız yeter ki herkes üzerine düşeni yapsın."

Kırklareli

Kırklareli'nde de vatandaşlardan Mevlüt Tunç, Kırklareli'nin vaka artışlarında Trakya'da ilk sırada olmasından dolayı büyük endişe duyduklarını söyledi.

Havaların ısınmasıyla insanlarda bir rehavetin oluştuğunu ifade eden Tunç, herkesin farklı bahaneler ile dışarı çıktığını belirtti.

Herkesin tedbirlere uyarak devlete ve sağlık çalışanlarına destek olması gerektiğini aktaran Tunç, "Her şeyi devletten beklememeliyiz. Devletimize, sağlık çalışanlarına bu konuda yardımcı olmamız lazım." diye konuştu.

Vakaların düşmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Tunç, şöyle devam etti:

"Havaların ısınmasıyla birlikte herkes sokaklara çıktı. İşi olan da olmayan da çıktı. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Elimizden geldiğince maske mesafe ve hijyene dikkat etmemiz lazım. En azından aşılama süreci biraz daha tamamlanıncaya kadar dikkat etmeliyiz. Vatandaş olarak benim gözlemim insanlar mesafe konusuna duyarsız kalıyorlar. Hijyen konusunda da sıkıntı var. Kimisi maskeyi çenesine takıyor, kimisi yukarı alıyor. Her şeye dikkat etmemiz lazım."

Emin Aksakal da vatandaşların tedbirlere bir anlık uymaması sonucu bile vaka artışlarında büyük etki yapabildiğini kaydetti.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Trakya'da 'kural tanımazlara' tedbirlere uyması çağrısı yapıldı - Son Dakika


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