KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR - Son Dakika

KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR

16.05.2021 11:30

Geçen yıl Mart ayında koronavirüse yakalan 7 aylık hamile Nilüfer Gündüz (35), acilen sezaryene alındı.

Geçen yıl Mart ayında koronavirüse yakalan 7 aylık hamile Nilüfer Gündüz (35), acilen sezaryene alındı. 1,5 kilogram dünyaya gelen kızını koklayamadan yoğun bakıma, Asel adı verilen bebeği ise kuvöze alındı. Yoğun bakımdayken duran kalbi yeniden çalıştırılan ve solunum cihazına bağlı gözünü açtığında öldüğünü zanneden mucize anne, bebeğini tam 45 gün sonra kucağına alabildi. 'Keşke o zaman kurallara çok daha dikkat etseydim de bunları yaşamasaydık. Her gün o minik ellerine bakarken iğne izlerini hatırlıyorum ve ona karşı pişmanlık yaşıyorum. Kısıtlamalara rağmen insanlardaki bu rahatlığı anlamam gerçekten mümkün değil. Bir yıldır kızımı parka götürebileceğim günlerin hasretini çekiyorum dedi.

Nilüfer Gündüz (35), koronavirüse mücadelesinden zaferle çıkıp, minik bebeğine kavuşmasının yıl dönümünde yaşadıklarını ve hastalığın kendilerinde bıraktığı izleri DHA'ya anlattı.

Gündüz, geçtiğimiz yıl Mart ayında çok istediği kız bebeğine 7 aylık hamileyken evde fenalaştı. Eşi Mehmet Gündüz (41) tarafından 28 Mart gecesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tansiyonu bir türlü düşürülemeyen genç kadın, gebelik zehirlenmesi nedeniyle hayati risk taşıdığı için, apar topar sezaryene alındı. Ameliyat öncesi alınan PCR testinin pozitif olduğu anlaşılınca da bebeğini kucağına alıp, koklayamadan izolasyon altında tedaviye alındı.

BAŞKA BİR HASTANEDE GÖZÜNÜ AÇTI, 'ÖLDÜM SANDI

1,5 kilogram dünyaya gelen Amine Asel ise prematüre olduğu için yeni doğan yoğun bakımda kuvöze alındı. Nilüfer Gündüz'ün durumu, tedaviye rağmen 2 hafta sonra kötüleşti. Yoğun bakıma alınacağı sırada kalbi duran genç anne, 10 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kalp-akciğer makinesine (ECMO) bağlanması gereken Gündüz, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların ailesine 'her an her şeye hazırlıklı olun' dediği

Nilüfer Gündüz, solunum cihazına bağlı halde uyandığında öldüğünü zannetti. Çocukları için asla pes etmeyen Gündüz, 28 gün sonra hastalığı yenerek taburcu oldu. Minik Asel'ine kavuşmak için ise, evinde iki hafta daha geçirmek zorunda kaldı. Anne, bebeğine 45 gün sonra, 12 Mayıs 2020'de kavuşabildi.

'HALA ONA KARŞI VİCDAN AZABI DUYUYORUM

Şimdi kabus gibi geçen günlerin izlerini silmeye çalışan anne, 'Hala kızıma karşı vicdan azabı duyuyorum. Keşke çok daha fazla dikkat etseydim de bu virüsü kapmasaydım. Sezaryen oldum, bebeğimden günlerce ayrı kaldım. Onun sağlığından hep endişe ettim çünkü prematüre doğmuştu. Ben bir ay hastanede yattım, o 45 gün. Şu an 13 aylık ama ben kızma kavuşalı henüz 1 yıl oldu. Salgının çok başında olmama rağmen keşke daha bilinçli olsaydım, hala her gün çocuğun ellerinin üzerinde iğne izleri görüyorum sanki, her gün hatırlıyorum, onun pişmanlığını yaşıyorum. Keşke kendimi biraz daha korusaydım da ne ona, ne de çevremdeki insanlara bu acıları yalatmasaydım. Keşke kızımı da doğar doğmaz kucağıma alabilseydimö dedi.

'BİR YILDIR AĞRILARIM VE NEFES DARLIĞIM GEÇMEDİ

Ailesinin kendilerini mucize gibi gördüğünü anlatan Gündüz, 'Kardeşlerim, annem babam, çocuklarımın bize bakarken hala gözleri doluyor. Siz nereden döndünüz, şu anda görebilmek bir mucize diye. Bu kadar zor süreçlerden geçtikten sonra izole yaşıyorsunuz. Bir yıldır neredeyse kimseyle görüşmedik. Ciğerlerimde hastalığın izlerini taşıyorum hala. Nefes darlığım devam ediyor. Yüksek tansiyonum kalıcı oldu. Gebelik zehirlenmesinde normalde doğumdan sonra düzelirmiş ama benimki geçmedi. İlaç kullanamıyorum emzirme döneminde olduğum için. Hayatımdaki her şey değişti. Sırt ve kas ağrılarım hala devam ediyor. Kollarımdaki güçsüzlük nedeniyle ilk aylarda 2 kiloluk bebeği taşıyamadım. Abisi yeri geldi altını değiştirdi, uyuttu, gezdirdi. Hala uzun süre kucağıma alamıyorum kızımı diye konuştu.

'BUNCA KAYBA RAĞMEN İNSANLARDAKİ BU RAHATLIĞI ANLAMIYORUM

Nilüfer Gündüz, kurallara uymadan her şey normalmiş gibi davrananlara da tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü

'Bu kısıtlamalara rağmen, bunca kayba rağmen insanların hala her şey çok normalmiş davranmasına, bu rahatlığına anlam veremiyorum. Belki sana bir etkisi olmuyor ama senin taşıyacağın virüs, bir anneyi babayı, birinin evladını etkiliyor, kayıplara sebebiyet verebiliyor. Ben bir yıldır kızımı parka götürebileceğim günlerin hasretiyle yaşıyorum. Parklardan korkuyorum hastalık bulaşacak diye. Çok istiyorum onun salıncakta sallanmasını, oyuncaklara heyecanla koşmasını.ö

Aşı sırası geldiğinde hiç tereddüt etmeden aşı da olacağını söyleyen Gündüz, 'Çünkü gözümle gördüğüm etkileri var çevremizde. Mesela çok yakın bir akrabamızın babası 90 yaşında, aşı oldu çok rahat atlattı. Oğlu ona bakarken Kovit'e yakalandı, ondan çok daha ağır geçirdi. Ağrıları, sıkıntıları çok daha fazla oldu. Bunları gözümüzle gördükten sonra aşımı olmamam mümkün değil dedi.

KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR
KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebelik, Mart, DHA, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım         
11:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı         
11:35
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 12:11:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİDE YAKALANIP ÖLÜMDEN DÖNEN MUCİZE ANNE; TAM BİR YILDIR PİŞMANLIK YAŞIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement