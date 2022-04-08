Son dakika... Köyceğiz polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şahıs polisin titiz çalışması ile yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polislerin dikkatli ve etkili çalışması ile hırsızlık faillerine göz açtırılmıyor. Köyceğiz'de 1 adet oto hırsızlığı, 2 adet inşaat hırsızlığı, 2 adet inşaat hırsızlığı, Ortaca ilçesindeki 1 adet inşaat hırsızlığı olmak üzere toplamda 6 adet faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler 51 güvenlik kamerasından 57 saatlik kamera görüntüsü incelemesinde şüpheli şahsın A.B isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs Köyceğiz otogarında Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yanında bulunan çalıntı bakır tellerle suçüstü yakalandı. Şüpheli A.B. isimli şahıs tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi. - MUĞLA