Son dakika... Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (2) - Son Dakika

AZERBAYCANLI İTFAİYECİ: BURASI BİZİM MEMLEKETİMİZ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Azerbaycan ekibi de çalışmalara katılıyor. Azerbaycan yangın söndürme ekibinden itfaiyeci Albay Reşat Bayramov, ortak çalışma neticesinde 10 hektarlık alanın söndürüldüğünü söyledi. Türk ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Bayramov, "Dün akşam Köyeceğiz'e geldik. Geldiğimizde rüzgarın etkisiyle alevler çok büyümüştü. Biz, Türk kardeşlerimizle birlikte ortak bir şekilde hareket ettik. Alevler vadinin içindeydi. Hava karanlıktı ancak oraya indik. Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından 10 hektara yakın alanı söndürmeyi başardık. Şimdi de bölgede soğutma çalışmalarını yapıyoruz. Türk kardeşlerimizle bir olup bu bölgedeki yangını defettik" dedi.