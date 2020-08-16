Son dakika... Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (3) - Son Dakika

KURTARILAN ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Mahsur kaldıkları koydan 12 saat sonra kurtarılan Mustafa Tuğra Kahraman ile Milat Babalık, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Mustafa ve Milat, kendilerini kurtaranlara teşekkür etti. Dalgaların kendilerini açığa sürüklediğini belirten Mustafa Tuğra Kahraman, "Biz yüzüyorduk. Dalgalar bizi sürüklemiş haberimiz yok. Okan ağabey atladı ve bizi kurtarmaya çalıştı. Dalgalar çok sürükledi. Okan ağabeyi bizi diğer kumsala çıkardı. Sonra diğer ağabeyler geldi. Orada kaldık. Yerde çakmak bulduk ve ateş yaktılar. Sahil güvenlik geldi bizi kurtarmaya çalıştı. Yanımıza geldiler ve ailemizle konuştuk. Orada sabahladık. Sabah uyanınca bota bindik. Dalgıçlar götürdü ve motor teknesiyle karaya çıktık. Okan ağabey ve yanındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."