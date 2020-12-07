Son dakika: Köylerde sahte parayla alışveriş yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köylerdeki bakkalları dolaşarak 200 TL'lik sahte banknotlarla alışveriş yaptığı belirlenen F.Ş. (20) jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köyleri dolaşıp, sahte parayla alışveriş yapan bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma, kimliğini belirledi. Sahte para ile alışveriş yapan şüphelinin F.Ş. olduğunun belirlenmesinin ardından, şüphelinin en son Mollabey köyünde G.Y.'ye ait iş yerinde alışveriş yaptığı da tespit edildi. Şüphelinin adresini belirleyen jandarma, F.Ş.'yi Duranlı köyünde gözaltına aldı. F.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 200 TL'lik 4 sahte banknot ele geçirildi. F.Ş.'nin, 4 Aralık'ta İstanbul'dan geldiği ve 4 iş yerinden sahte 200 TL ile alışveriş yaptığı tespit edildi. İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen F.Ş.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 392 TL idari para cezası uygulandı.