Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor

09.01.2021 11:14

Son dakika haberi: Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Yeniden köylere bir dönüş var" "İnsanlar köylerine gelmek, köylerimizde bulunan vatandaşlarımız da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar" Kırıkkale'de vatandaşların yaşam standartlarının üst...

Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer:

"Yeniden köylere bir dönüş var"

"İnsanlar köylerine gelmek, köylerimizde bulunan vatandaşlarımız da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında tüm köyler güzelleşiyor. Vatandaşlar, büyükşehirlerden köylere göç ediyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi ile vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda merkez ilçeye bağlı Yukarımahmutlar ve Ulaş köylerinde de etkinlik düzenlendi.

Vali Yunus Sezer ve AK Parti Milletvekili Ramazan Can burada köylülerle birlikte boya yapıp kilit parke döşedi. Ardından temsili olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Köylülerle bir araya gelen Vali Sezer, çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşların problemlerinin giderilmesi için de kurumlara talimat verdi.

Proje kapsamında köydeki evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor. Köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konuluyor. Kullanılmayan kamu binaları da restore edilerek, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor. Kış mevsimi nedeniyle proje, bahar ayında kaldığı yerden devam edecek.

Etkinlikte konuşan Vali Yunus Sezer, 185 köyün tamamında bu projeyi uygulayacaklarını ifade ederek, "Bu proje sıcak bir proje. Herkesin bir şekilde işin bir yerinden tuttuğu el birliğiyle iş birliğiyle yaptığımız bir proje. İki aylık kısa sürede 10 tane köyümüzün neredeyse tamamladık" dedi.

"Yeniden köylere bir dönüş var"

Vali Sezer, "Yaklaşık 50 bin metrekare kilit parke ürettik ve bunların birçoğunu da köylerimizin hizmetine sunduk. Kilit parke tesisimiz ve yol yapmak için kurduğumuz bir tesisimiz var. Bu tesisin faydalarını görme imkanımız oldu. Ben milletvekilimize teşekkür ediyorum. Dünya Covid sürecinden geçiyor. İlimiz de Covid sürecinden geçiyor. Ekonomik olarak gerçekten kıt kaynaklarla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu gayret içerisinde bize güç veren şey birlikte hareket etmektir. Hem köylülerimizle, hem milletvekillerimizle, hem il genel meclis başkanı ve üyelerimizle, hem de kurum müdürlerimizle hep beraber aynı amaç ve aynı idealler için uğraşıyoruz. Köyler bizim gönül bağımızın olduğu yerler. Sadece insana vefa duyulmaz, toprağa da vefa duyulur. Yeniden köylere bir dönüş var. İnsanlar köylerine gelmek, köylerimizde bulunan vatandaşlarımız da daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla bütün ihtiyaçları göz önüne alarak bu projeyi başlattık ve 185 köyümüzün tamamında bu projeyi uygulayacağız" diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da, 185 köyün en kısa zamanda "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında bütün altyapı ve üstyapı ile alakalı hususları gerçekleştireceklerini söyledi.

Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor
Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor
Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor
Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor
Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor
Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor
Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor
Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor
Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor

Yunus Sezer, Kırıkkale, AK Parti, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor         
11:20
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor         
10:03
Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar         
09:47
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor         
09:11
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti         
22:31
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 12:02:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Köylerde yaşam standardı yükseliyor, vatandaşlar köylere göç ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei