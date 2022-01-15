Kozan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Zahide Azgın, aynı göreve 5'inci kez seçildi.
Bir düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda 276 delegeden 254'ü oy kullandı.
Başkanlık için 2 adayın listelerinin yarıştığı seçimde 160 oy alan Zahide Azgın güven tazeledi.
Azgın, yaptığı açıklamada, seçimlerde kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Odanın yönetim kurulu Zafer Karaca, Ramazan Karaca, Emel Sağmen, Enver Yağyemez, Hakkı Yavuz ve Gülay İnce'den oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kozan'da berberler odası seçimini yeniden Zahide Azgın kazandı - Son Dakika