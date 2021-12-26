Adana'nın Kozan ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada operatör kurtulurken yanında yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri operatörü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Kozan ilçesi Zerdali Mahallesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurahman Öcal (54) tarlasında çalıştırmak için iş makinesi kiraladı. İş makinesi operatörü çalışmasını sürdürürken Öcal da araca bindi. Operatör tarlada çalışmasını sürdürürken iş makinesi devrildi. Abdurahman Öcal iş makinesinin altında kalırken operatör kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Öcal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Abdurahman Öcal hayatını kaybetti. Hastaneye koşan Öcal'ın eşi ve çocukları ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Öcal'ın cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri iş makinası operatörü S.B.'yi gözaltına aldı. - ADANA