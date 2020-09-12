Son Dakika: Kozan'da maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 100 kişiye 90 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 100 kişiye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.