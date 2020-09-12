Son Dakika: Kozan'da maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 100 kişiye 90 bin lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
İlçe genelinde yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 100 kişiye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 15:19 - Kaynak: AA
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