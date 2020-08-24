Son Dakika | Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (7)
Son dakika gündem haberi... AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN 'KOZAN' PAYLAŞIMIAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN 'KOZAN' PAYLAŞIMI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 00:40
Kaynak: DHA
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