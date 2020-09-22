Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 14

Son dakika gündem haberine göre Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı (2)SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTIAdana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye uzun namlulu silahlarla ateş açıp 2 kişiyi yaralayan saldırganların Utku Ö. (28) ile Volkan Y. olduğu tespit edildi.

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı (2)

SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye uzun namlulu silahlarla ateş açıp 2 kişiyi yaralayan saldırganların Utku Ö. (28) ile Volkan Y. olduğu tespit edildi. Utku Ö.'nün daha önce 2 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı, bir midibüs şoförünün parasını gasbettiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Utku Ö. ve Volkan Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra motosikletle olay yerine geldikleri anlan, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Utku Ö.'nün motosikletin üzerinde ayağa kalktığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği sırada yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettiği görüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kozan, Adana, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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