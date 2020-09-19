Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Şehit Ekrem Kılınç Sokak üzerinde İbrahim Yıldızhan yönetimindeki 80 AAP 369 plakalı araç, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 22:09 - Kaynak: İHA
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