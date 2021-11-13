Son dakika... Kozan'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Haluk K'nin kullandığı 34 ENP 435 plakalı otomobil, önce seyir halindeki Atilla Ö. yönetimindeki 01 RM 858 plakalı otomobile, ardından İsmail İ. iradesindeki 01 C 7275 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail İ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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