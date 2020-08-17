Son dakika... Kozan'daki orman yangını havadan böyle görüntülendi - Son Dakika

Kozan'daki orman yangını havadan böyle görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesi İbolu Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangında 45 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, dozer ve greyder ile 175 orman işçisinin söndürme çalışmaları devam ediyor. 10 hektarlık ormanlık alanda devam eden söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin, Osmaniye, Adana merkez ve Kozan ilçesindeki ekiplerin görev aldığı 3 saatlik çalışmada, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan alevlerin yeniden yükselmemesi için bölgede çalışmalar devam ediyor.