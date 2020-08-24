Son Dakika: Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika

Son Dakika: Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (3)

Son dakika haberleri: ÇOK SAYIDA ARAÇ VE EKİPLE MÜDAHALE DEVAM EDİYORTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da yangının devam ettiği Kozan ilçesi Kuyubeli köyünde helikopterle incelemelerde bulundu.

Son Dakika: Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (3), System.String[]

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE EKİPLE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da yangının devam ettiği Kozan ilçesi Kuyubeli köyünde helikopterle incelemelerde bulundu. Pakdemirli, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yangın ihbarının ilk olarak dün saat 12.50'de yapıldığını ve ekiplerin 13.04'te müdahale etmeye başladığını belirten Bakan Pakdemirli, "Rüzgar kuzeyden 35-40 kilometre hızla yüksek süratle esiyor ve nem yüzde 19. Yani ciddi bir şekilde nemin azlığıyla karşı karşıyayız. Sıcaklık da 32 derece. Sürekli de değişen rüzgarla karşı karşıyayız. Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahele ediyoruz. Böyle bir yangın alanında maksimum derecede hem insan hem araç hem hava aracı hem teçhizatla mücadelemiz sürüyor" dedi.

KASIT OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYORYangından bazı köylerin etkilendiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Kuyubeli, Çürüklü, Boztahta ve Acaryayla mahalleleri etkilenmiş gözüküyor. Şükür can kaybımız yok. Bu köyler gerekli saatlerde Valiliğimiz koordinasyonunda tahliye edildi. İnşallah en kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına almak, soğutma çalışmalarını başlamak üzere çalışmalarımız sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru bir gidiş olduğunu gözlemlemek mümkün. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem Valiliğimiz bunun bir kasıt olma ihtimali konusunda bir ihtimal üzerinde duruluyor ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple, kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi bertaraf etmektir."NE KADAR ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLMEDİ

Bakan Pakdemirli, yangında ne kadar ormanlık alanın zarar gördüğünün henüz belli olmadığını aktararak, "Alan çok parçalı olduğu için parçalı alanda bunu tespit etmek ve ekiplerimizi buna yoğunlaştırmak istemiyoruz. Ana şeyimiz şudur; yangını söndürelim, ondan sonra tüm rakamlar çıkar ve kamuoyu ile paylaşılır ama görünen o ki parçalı bir alanda olmasına rağmen önemli bir miktarda alanda etkilenme gözüküyor. Buradaki yangın Türkiye'deki büyük yangınlardan biri değil ama etkilenen alan itibarıyla çok parçalı olduğu ve zirai alanları kapsadığı için tahmin ediyorum ancak yangın söndükten sonra resmi rakamları ve gerçeğe daha yakın rakamları açıklayabiliriz diye düşünüyorum" dedi.


Bekir Pakdemirli, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyi hazmedemeyen PSG'li taraftarlar, polisle çalıştı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın ve eşi, saldırganın tutuklanmasını istedi İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor "Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu         
14:30
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu         
13:58
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı         
13:15
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada         
12:20
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7         
12:15
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor         
10:58
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı         
10:40
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum         
09:18
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı         
09:02
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü         
07:49
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı         
21:57
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 18:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei