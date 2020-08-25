HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan büyük orman yangınında tek tesellilerinin herhangi bir vatandaşın canına zarar gelmemesi olduğunu kaydeden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sahada tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yangında en çok zarar gören 6 köyden ikisini ziyaret ettiğini aktaran Çelik, "Rüzgarın da etkisiyle çok büyük bir felaket olmuş ama daha büyük felaket olabilirdi. Ekiplerimiz büyük özveriyle çalıştılar Büyük bir felaketten döndük ama büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın evlerinin, tarlalarının yanmasından, hayvanlarını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntüleri var ve haklılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız açıklama yaptı, gereken yardımı gönderiyorlar. Yarın sabahtan itibaren dağıtılacak. Valimizin koordinasyonunda tüm bakanlıkların ilgili ekipleri, çalışmalarını yapıyor. Bu evlerin yeniden yapılmasına dönük eylem planı başlamış olacak. Aynı zamanda da hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın, kaybettiklerinin yerine koyulması için, tarlaları zarar görenlerin zararının telafisi için kullanılacak" dedi.

YARDIMLAR BİZZAT EVLERE GİDECEKYangında evsiz kalan vatandaşların öncelikli olarak yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi: "Evsiz kalan çok vatandaşımız var. Anılarını, yuvalarını kaybettiler ama şu andan itibaren yapmamız gereken, yangının soğutma çalışmaları başladığı andan itibaren yaraların sarılmasıdır. Yaraların tamamen iyileştirilmesi ikinci aşama ve daha sonra tamamen normale dönmesidir. Çok hızlı eylem planıyla hareket edeceğiz. Çok hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Su problemi olanlara hemen su ulaştırıldı. Belki elektrikle ilgili bu akşam belli yerlere verilecek. Cumhurbaşkanımız dün Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada da değindi. Kozanımızın, Adanamızın yaraları süratle sarılacaktır. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza müteşekkiriz. O zor şartlarda bile, zarar gördükleri imkansız koşullarda bile yangının söndürülmesinde büyük gayret gösterdiler. Onlar için önemli olan bir an evvel evlerinin yapılması ve kendilerinin evlerine girmesidir. Tek tek vatandaşlarımıza hasarları soruluyor. O köylerde, zarar gördüğü halde, evini kaybettiği halde, o zor şartlar altında bile milletine, devletine dua eden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Şu andan itibaren yaralar sarılmaya başlanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gönderdiği yardımlar yarından itibaren bizzat vatandaşlarımızın evlerine gidilerek kendilerine takdim edilecek. Daha sonra evlerin yapılması, eşyaların alınması konusunda kısa sürede çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz."KIŞ GELMEDEN VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRECEK

Çelik, Adana'ya kış şartları gelmeden vatandaşların evlerine girmesi noktasında etkili bir eylem planı ortaya koyarak 24 saat esasıyla çalıştıklarını sözlerine ekledi.