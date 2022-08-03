ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı! - Son Dakika
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!

03.08.2022 00:30

KPSS'deki bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla birebir aynı olduğu iddialarından sonra ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Olayın gündeme gelmesinin ardından ÖSYM'nin yaptığı açıklamada iddialar asılsız bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Devlet Denetleme Kuruluna verdiği talimatla konunun incelenmesini istemişti.

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Skandal iddianın gündeme gelmesinin ardından ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

ERDOĞAN, İNCELEME TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: KPSS sorularıyla ilgili skandal iddianın ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

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Twitter karışmıştı! ÖSYM, 'KPSS'de şaibe var' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı Twitter karışmıştı! ÖSYM, 'KPSS'de şaibe var' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası

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Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı! - Son Dakika


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