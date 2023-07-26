KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı.

TC KİMLİK NO VE ŞİFRE İLE GİRİŞ YAPILACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.