KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu - Son Dakika
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KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu

26.07.2023 16:07

Kamu Personel Seçme Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı.

TC KİMLİK NO VE ŞİFRE İLE GİRİŞ YAPILACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
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SON DAKİKA: KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu - Son Dakika
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