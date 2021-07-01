Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı. Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü.

YENİ TAKSİT SINIRLARI

Buna göre, altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi. Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi. Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

TAŞIT ALIMINDA KREDİ VADESİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme şöyle: