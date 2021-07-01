Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı. Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü.
Buna göre, altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi. Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi. Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.
Taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme şöyle:
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi - Son Dakika Ekonomi