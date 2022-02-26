Son Dakika | Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı - Son Dakika
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Son Dakika | Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı

26.02.2022 16:18
Son Dakika | Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı

Son dakika gündem haberi: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planının yeniden başladığını ve askeri güçlerin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planının yeniden başladığını ve askeri güçlerin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

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Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı - Son Dakika


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