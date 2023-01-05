Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri olumlu sonuç verdi! Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri olumlu sonuç verdi! Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edecek

05.01.2023 18:32

Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinden sonra Ukrayna lideri Zelenski ile de telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sonuç verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından bugünde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'e barış çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'ye de savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

RUSYA'DAN ATEŞKES KARARI

Erdoğan'ın diplomasi trafiği sonuç verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu.

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Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu. Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Kremlin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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