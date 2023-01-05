Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından bugünde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'e barış çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'ye de savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Erdoğan'ın diplomasi trafiği sonuç verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu.
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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri olumlu sonuç verdi! Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edecek - Son Dakika