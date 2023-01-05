Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri olumlu sonuç verdi! Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edecek

6'lı masanın adayı kim olur? Bir tahmin de "Kulis bilgisi aldım" diyen Destici'den geldi

Hazine yardımı kesilen HDP'den ilk tepki! iktidara bir mesajları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından bugünde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'e barış çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'ye de savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

RUSYA'DAN ATEŞKES KARARI

Erdoğan'ın diplomasi trafiği sonuç verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu.

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