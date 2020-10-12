Son dakika haberleri: "Her iki taraftan da gelen ihlallere dair ateşkes raporları inceleniyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Her iki taraftan da gelen ihlallere dair ateşkes raporları inceleniyor"

12.10.2020 13:46
Son dakika haberleri:

Son dakika haberi: Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Dağlık Karabağ'daki ateşkes ile ilgili Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının kendilerine sunduğu raporları incelediklerini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Dağlık Karabağ'daki ateşkes ile ilgili Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının kendilerine sunduğu raporları incelediklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı ile geçtiğimiz hafta Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda görüşme gerçekleştirmiş, uzun süren toplantının ardından taraflar ateşkes kararı almıştı. Ateşkes ilanının ardından Ermenistan tarafı Azerbaycan topraklarına saldırılarına devam ederken, ateşkesin bozulmasından endişe eden Moskova tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov Dağlık Karabağ'daki ateşkes sürecine dair yaptığı açıklamada, "Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları'nın temaslarının ardından yapılan anlaşma ile bölgede ateşkes kararını takdir ediyoruz. Düşmanlıkların tamamen bir kenara bırakılması ve gelecekte olası çatışmaların önüne geçmek için sorunun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi sürecine geçmek için atılan ilk adımda varılan anlaşmanın uygulanmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Kremlin bölgedeki durumu yapından takip ediyor. Her iki taraftan da gelen ihlallere dair ateşkes raporlarını inceliyoruz" ifadelerinde bulundu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haberleri: Her iki taraftan da gelen ihlallere dair ateşkes raporları inceleniyor
Son dakika haberleri: Her iki taraftan da gelen ihlallere dair ateşkes raporları inceleniyor

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Ateşkes, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: 'Her iki taraftan da gelen ihlallere dair ateşkes raporları inceleniyor' - Son Dakika


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