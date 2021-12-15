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Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest - Son Dakika

Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest

15.12.2021 11:03
Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest

Son dakika haberine göre TRABZON merkezli 12 ilde saadet zinciri benzeri yapı oluşturarak yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen, daha önce 2 kişinin tutuklandığı, gözaltına alınan 18 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TRABZON merkezli 12 ilde saadet zinciri benzeri yapı oluşturarak yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen, daha önce 2 kişinin tutuklandığı, gözaltına alınan 18 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında dün Ankara'da gözaltına alınan 2'nci sınıf emniyet müdürü Kerim A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilde kurdukları şubeler aracılığıyla saadet zinciri benzeri yapı oluşturan, yüzlerce kişiyi yatırım ve kar payı verme vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Savcılık kararı sonrası ekipler, Trabzon merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda, çok sayıda evrak ve dijital materyaller ele geçirildi. 12 ilde yüzlerce kişiyi dolandırıp yaklaşık 450 milyon TL'lik vurgun yaptıkları ileri sürülen 20 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN POLİS MÜDÜRÜ SERBESTOperasyonu derinleştiren polis, şüphelilerle bağlantısı olduğu iddiasıyla Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli 2'nci sınıf emniyet müdürü Kerim A.'yı gözaltına aldı. Trabzon'a getirilen polis müdürü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.YÜZDE 15-20 KAR PAYI İDDİASI

Şüphelilerden B.Ş. adlı kadının, sahibi olduğu şirket aracılığıyla mağdurlardan yurt dışı fonları, borsa, kripto para ve diğer yatırım araçlarında kullanılmak üzere, aylık yüzde 15-20 kar payı vermek vaadiyle para topladığı ancak hiçbir şekilde yatırım yapmadığı ve bahse konu kar paylarını da ödenmediği belirtildi.


Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest
Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest
Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest
Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest
Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest

Trabzon, Yatırım, Kripto, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 'Kripto para'dan gözaltına alınan emniyet müdürü adli kontrolle serbest - Son Dakika
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