Son dakika: Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı - Son Dakika

Son dakika: Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı

19.05.2021 18:31
Son dakika: Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı, System.String[]

Son dakika haber: Kripto paralarda, Çin'in yerel finansal kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesini yasaklamasıyla ivme kazanan düşüş devam ediyor.

Kripto paralarda, Çin'in yerel finansal kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesini yasaklamasıyla ivme kazanan düşüş devam ediyor.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin'de değer kaybı bir günde yüzde 20'yi geçerken, fiyatı ocak sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 30 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'in fiyatı nisanda 65 bin seviyelerini görmüştü.

Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 28 civarında düşüş gösterirken, fiyatı 1,850 dolar seviyelerine kadar indi.

Böylece, Bitcoin ve Ethereum'da Mart 2020'den bu yana kaydedilen en büyük günlük düşüş yaşandı.

Kripto para piyasasındaki kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı

Diğer kripto para birimlerinden Litecoin de bir günde yüzde 30'u aşkın değer kaybederken, Dogecoin yüzde 25'in üzerinde düşüş gösterdi.

Bitcoin'deki değer kaybı son 7 günde yüzde 34'ü, Ethereum'daki düşüş ise yüzde 41'i buldu.

Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasasındaki kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı.

Öte yandan, yaşanan yoğunluk nedeniyle Ethereum ve ETC20 para çekişlerini geçici olarak durduran kripto para borsası Binance, bu işlemlere yeniden başladığını duyurdu.

Çin, kripto para işlemlerine yasak getirmişti

Çin, dün finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 'Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu, insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor" ifadeleri yer almıştı.

Bitcoin'deki düşüşte şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ve mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlayan ABD'li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk'ın çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması da etkili olmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mavi mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Mavi mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ı eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak kutladı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ı eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak kutladı OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti         
19:11
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu         
18:47
Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu         
18:21
Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
18:11
Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı         
17:40
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı         
15:32
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
İstanbul'u bırakıp Hatay'a yerleşti! Şimdi bodrum katta ipek böceği yetiştiriyor İstanbul'u bırakıp Hatay'a yerleşti! Şimdi bodrum katta ipek böceği yetiştiriyor         
11:04
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 19:18:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement