Son dakika: Kuaför Selçuk Sümer: "2021 yılında doğal saçlar öne çıkacak" - Son Dakika

Ünlü kuaför Selçuk Sümer, 2021 yılı saç trendlerini değerlendirdi. "Saçlar doğal ama havalı" sloganı ile saçlara doğal dokunuşlarda bulunan Sümer, "2021 yılında doğal görünüme sahip saçlar öne çıkıyor" dedi.

Kadınlar için 2020 yılının saç bakımında deneysel çalışmaların yapıldığı bir yıl olduğunu belirten Selçuk Sümer, bu yılın saç trendlerini yorumladı. Kuaförlerin bir süre kapalı kalması nedeniyle kadınların evde saç boyası ve bakım denemeleri yaptığını belirten Sümer, "2021 yılı, 2020 yılının aksine kadınların görünüşüne daha fazla özen göstereceği bir yıl olacak" dedi.

Kısa saç modellerinin öne çıkacağını belirten Sümer, "Dağınık görünen kısa saçlar, bu yıl da çokça tercih edilecek. Birçok ünlünün de tercih ettiği kısa saç modelleri ilgi görüyor. Kakülün de yeniden trendler arasına gireceği bir yıl bizleri bekliyor. Perde görünümünde kaküller, her zaman kakül isteyip de cesaret edemeyen kadınların tercihi olacak" dedi.

"Doğal saçlar her zaman için havalı"

Instagram hesabından saç boyama ve kesim fotoğrafları yayınlayan Selçuk Sümer'in paylaşımları oldukça ilgi görüyor. Her zaman doğallıktan yana olduğunu paylaşımlarında da sık sık belirten Sümer, "Doğallığın her zaman daha havalı olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimi de her zaman bu şekilde yönlendiriyorum. Sarı her yılın trend renkleri arasında olsa da koyu renk saçlar da bu yıl öne çıkacak. Yine öne çıkanlar arasında doğal görünümü destekleyen karamel renginde balyajlar, canlı görünümü de desteklemektedir. Saçlarda kullanılan aksesuarlar da bu yılın trendleri arasındadır" ifadelerinde bulundu. - HATAY