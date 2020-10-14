Son dakika... Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru: "Mevsim geçişlerinden keratin bakımı ile korunun" - Son Dakika

Son dakika... Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru: "Mevsim geçişlerinden keratin bakımı ile korunun"

14.10.2020 11:20
Son dakika... Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru:

Bir son dakika haberine göre Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru, özellikle mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasını, dökülmesini ve kırılmasını önlemek için keratin bakımının önemli olduğuna değindi.

Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru, özellikle mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasını, dökülmesini ve kırılmasını önlemek için keratin bakımının önemli olduğuna değindi.

Saçların dökülmesi, yıpranması ve kırılması hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça rastlanan bir sorun. Özellikle bu problemler mevsim geçişlerinde artış gösteriyor. Kuaför Selçuk Sümer, bunun nedeninin saçlardaki nem ve proteinin kaybolması olduğunu söyledi. Kuaför Can Gökboru ise, "Olumsuz hava koşulları olduğu kadar kullanılan şampuan ve şekillendiriciler de sorunlara yol açıyor. Bu maddelerin içinde bulunan sülfat, paraben ve silikon saçlara büyük oranda zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Keratin bakımı ne işe yarıyor?

Düzenli aralıklarla yapılan keratin bakımının saçların doğal ve canlı görünmesini sağladığını söyleyen Selçuk Sümer, "Bu bakımla saçın pH dengesini düzenliyoruz. Bu da saç sağlığı için büyük önem arz ediyor. Keratin bakımının 3 aylık periyotlarla uygulanmasını öneriyoruz. Sağlıklı bir saç yapısı, yüzde 83 oranında protein barındırması gerekiyor. Keratin bakımıyla, saçın kaybettiği protein ve nemi geri almasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Saça yaptığımız bu uygulama ile daha canlı, sağlıklı, dolgun ve doğal bir saç görünümüne kavuşulmasını sağlıyoruz" diyen Sümer, "Saçları yıpratan sülfat ve paraben gibi istenmeyen maddelerin zararlarını da silmiş oluyoruz" dedi.

Saç yapısı ile ilgili bilgiler veren Sümer, "Normal şartlarda sağlıklı bir saçın pH oranı yüzde 4,55 olması gerekir. Ancak daha önce de saydığımız olumsuz nedenler bu rakamın yüzde 7,58'lere kadar çıkmasına yol açıyor. Biz de yaptığımız keratin bakımı ile saçın pH dengesini düzenliyoruz. Aynı zamanda saçı, sülfat ve parabenden arındırarak, sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Tüm müşterilerimize, mümkün olduğu kadar sülfat, silikon ve paraben içermeyen saç ürünleri kullanmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erkeklerin de keratin bakımına ihtiyacı var

"Keratin bakımını kadınlar kadar erkeklerin de yaptırması gerekiyor" diyen Gökboru da, sözlerine şöyle devam etti:

"Saç söz konusu olduğunda cinsiyet olmaz. Erkeklerin de saç bakımı yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle dökülme problemi yaşayan erkek müşterilerimizde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Saç dökülmesi sorunu için erken bir tedbir niteliğinde diyebiliriz." - HATAY

Son dakika... Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru: Mevsim geçişlerinden keratin bakımı ile korunun
Son dakika... Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru: Mevsim geçişlerinden keratin bakımı ile korunun

Selçuk Sümer, Silikon, Kuaför, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru: 'Mevsim geçişlerinden keratin bakımı ile korunun' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyor MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
11:07
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:07:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru: "Mevsim geçişlerinden keratin bakımı ile korunun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei