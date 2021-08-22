Son dakika! Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Son dakika! Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede (2)
22.08.2021 18:56
Son dakika haberler... TUTUKLANDIÇorum'da pompalı tüfekle girdiği erkek kuaföründe ateş açıp 4 kişiyi 5 saat rehin almasının ardından gözaltına alınan Mustafa Yılmaz (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'birden fazla kişileri hürriyetinden yoksun kılma', 'korku ve panik yaratacak şekilde ateşli...
TUTUKLANDI
Çorum'da pompalı tüfekle girdiği erkek kuaföründe ateş açıp 4 kişiyi 5 saat rehin almasının ardından gözaltına alınan Mustafa Yılmaz (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'birden fazla kişileri hürriyetinden yoksun kılma', 'korku ve panik yaratacak şekilde ateşli silah kullanma', 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.
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