Son dakika: KUALA LUMPUR - Malezya esnafı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzatılan sokağa çıkma yasağından memnun değil - Son Dakika

Son dakika: KUALA LUMPUR - Malezya esnafı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzatılan sokağa çıkma yasağından memnun değil

27.01.2021 11:16

Son dakika gündem haberi: Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da işletme sahipleri ve çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Ocak'ta 2 haftalığına ilan edilen, daha sonra kapsamı ve süresi genişletilen sokağa çıkma yasağı uygulamasını olumlu karşılamıyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da işletme sahipleri ve çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Ocak'ta 2 haftalığına ilan edilen, daha sonra kapsamı ve süresi genişletilen sokağa çıkma yasağı uygulamasını olumlu karşılamıyor.

Son haftalarda giderek artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle hükümet 13-26 Ocak'ta 3 federal bölge ve 5 eyalette, ardından 22 Ocak'ta 6 eyalette daha 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerinin kapsamının genişletilmesiyle 13 Ocak'ta sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde uygulamanın süresi 4 Şubat'a kadar uzatıldı.

Bu kapsamda üretim, inşaat, temel hizmetler, ulaşım ve tarım gibi sektörlerin, kısıtlı kapasitede faaliyetlerine devam etmesine izin verilirken diğer sektörlerin faaliyetleri durduruldu.

Ofis çalışanları yeniden evden çalışma düzenine geçti, devlet daireleri ise asgari personel bulundurarak hizmeti sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan başkent Kuala Lumpur'daki işletme sahipleri ve çalışanlar, geçen yıldan bu yana ikinci kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecinde nasıl ayakta kalmaya çalıştıklarını ve Kovid-19 tedbirlerine dair düşüncelerini anlattı.

Sokak yemeği tezgahı sahibi 46 yaşındaki Yusniza Usof, yaklaşık bir senedir Kovid-19 tedbirlerine alışık olduklarını belirterek, "İlk sokağa çıkma yasağı zamanında sokak yemeklerine izin verilmemişti. Şimdi en azından faaliyetleri yürütebiliyoruz." dedi.

Yusniza, sokağa çıkma yasağının uzatılmasının günlük müşteri sayısı ve gelirini olumsuz etkileyeceğini vurguladı ve "Kovid-19'un engellenmesi için gerekli olsa da sokağa çıkma yasağının uzatılması bize umut vermiyor. Sipariş yemek için gelen müşterilerimiz yine var fakat burada yemek yasak olduğu sürece eski gelirimize kavuşmak bizim için çok zor." şeklinde konuştu.

"Bu şekilde ne kadar devam edebileceğiz, bilmiyorum"

Restoran sahibi 52 yaşındaki Norley Ismayatim ise Kovid-19 tedbirlerini uzatmanın gıda sektörü işletmecileri için ideal çözüm olmadığını kaydederek, "Son iki haftada günlük gelirim yaklaşık yüzde 70 azaldı. Gelir kaybımızı telafi edecek herhangi bir uygulama yok. Bu şekilde ne kadar devam edebileceğiz, bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Normalde ramazan aylarında iftarlık yemek almak isteyen müşterilerin çokluğundan ötürü kazançlarının arttığını belirten Norley, "Önümüz yine ramazan ve büyük ihtimalle ramazan pazarları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurulmayacak. Bu durumda en çok müşteri yoğunluğu yaşadığımız ayda bile müşteriden mahrum kalabiliriz." diye konuştu.

Norley, hükümetin Kovid-19 tedbirlerine devam ederken işletme sahiplerini de düşünmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Otopark ve araba yıkama servisinde çalışan 34 yaşındaki Mugilan Muniyandi, ikinci kez uygulamaya konan sokağa çıkma yasağında işini kaybetmekten korktuğunu söyledi.

Muniyandi, ekonomi sektörünün işlememesi durumunda otoparka çok az sayıda arabanın geldiğini ifade ederek, "Aylık gelirim yaklaşık 1800 Malezya ringgiti (3 bin 284 TL) seviyesine düştü. Bu parayla aileme bakmam ve günlük ihtiyaçları karşılamam çok zor. Eyaletler arası seyahat de yasak olduğu için köye dönüp tasarruf da yapamıyorum." diye konuştu.

Hayat pahalılığının arttığı Kuala Lumpur'da geliriyle yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Muniyandi, "Hükümet artık ekonomi sektörünü durdurmasın. Halkın geliri zaten azaldı, ekonomi işlemezse daha da kötüye gideceğiz." tavsiyesinde bulundu.

Malezya'da şimdiye kadar 190 bin 434 kişi Kovid-19'a yakalandı, virüs nedeniyle 700 kişi yaşamını yitirdi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 ile daha etkili mücadele edilmesi için de 12 Ocak'ta, ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etmişti.

Son dakika: KUALA LUMPUR - Malezya esnafı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzatılan sokağa çıkma yasağından memnun değil
Son dakika: KUALA LUMPUR - Malezya esnafı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzatılan sokağa çıkma yasağından memnun değil
Son dakika: KUALA LUMPUR - Malezya esnafı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzatılan sokağa çıkma yasağından memnun değil
Son dakika: KUALA LUMPUR - Malezya esnafı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzatılan sokağa çıkma yasağından memnun değil

Sokağa Çıkma Yasağı, Kuala Lumpur, Malezya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: KUALA LUMPUR - Malezya esnafı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzatılan sokağa çıkma yasağından memnun değil - Son Dakika


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