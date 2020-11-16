Son dakika: Küçük çocuğa sigara içirip, elinde içki şişesiyle görüntülerini çeken 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Küçük çocuğa sigara içirip, elinde içki şişesiyle görüntülerini çeken 3 şüpheli gözaltına alındı
16.11.2020 17:43
Son dakika haberler: HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 6 yaşındaki Ö.Ş.'ye sigara içiren ve elinde içki şişesiyle videosunu çekip, sosyal medyada paylaşan, yaşları 15-17 arasında değişen 3 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 6 yaşındaki Ö.Ş.'ye sigara içiren ve elinde içki şişesiyle videosunu çekip, sosyal medyada paylaşan, yaşları 15-17 arasında değişen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Parkı içerisinde elinde içki şişesi ve ağzında sigarayla görüntüleri paylaşılan Ö.Ş.'ye yönelik, Hatay Valiliği'nden açıklama yapıldı. Mağdur çocuğun annesi N.Ş.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma hakkında yapılan açıklamada, "Videonun çekilip yayılmasından dolayı H.T. (15), S.İ. (15) ve N. İ. (17) isimli şahıslar tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilmişlerdir" denildi.
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