Son dakika! Küçük kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika! Küçük kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın adliyeye sevk edildi
Gelen son dakika haberine göre - Küçük kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın adliyeye sevk edildi Sosyal medyada 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan görüntülerle büyük tepki çeken Betül Aşçı, gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- Küçük kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Sosyal medyada 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan görüntülerle büyük tepki çeken Betül Aşçı, gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Dün 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri hesabında paylaşan Betül Aşçı'ya tepki yağmıştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Betül Aşçı, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Betül Aşçı bugün adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:51 Kaynak: İHA
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