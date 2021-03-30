Küçükçekmece D-100'de gelin arabalarının önüne atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolu'nda gelin arabalarının önüne atlayarak para isteyen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. Çocukların hem canlarını hem trafiği tehlikeye attıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, cumartesi günü D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde yaşandı. Bir grup çocuk, gelin arabalarının önüne atlayarak para istedi. Küçük çocukların tehlikeye aldırmadan gelin arabalarının önünde durarak anlık hareketlerde bulunmaları yürekleri ağza getirdi. Çocukları fark eden sürücüler yavaşlayarak, korna çalarak tepki gösterdi. Çocukların hem canlarını hem trafiği tehlikeye attıkları anlar kameraya yansıdı. Çocukların tehlikeye aldırmadan dolaşarak, metrobüs yolu için yapılan tel bariyerlere tırmanmaları da görüntülendi.

- İstanbul