Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir kısmı boşaltılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir kısmı boşaltılan 5 katlı apartmanın üst katındaki boş dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.