Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir kısmı boşaltılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir kısmı boşaltılan 5 katlı apartmanın üst katındaki boş dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Küçükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika