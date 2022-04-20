Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİKENLİ TELLERE TAKILAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİKENLİ TELLERE TAKILAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

20.04.2022 09:33
Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİKENLİ TELLERE TAKILAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'de çit üzerindeki dikenli tellere takılan kediyi itfaiye erleri kurtardı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de çit üzerindeki dikenli tellere takılan kediyi itfaiye erleri kurtardı.

Yarımburgaz Mahallesi Kurşun Sokak'ta sahipsiz kedi, bahçenin etrafını çeviren dikenli tel örgünün arasına sıkıştı. Kedinin can havliyle çırpındığını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine Sefaköy'deki İtfaiye İstasyonu'ndan bir ekip yola çıkartıldı. İtfaiye erleri, merdivenle ulaştıkları kedinin sürekli çırpındığını görünce tel kesme makası ve ağlı hayvan yakalama aparatını alarak kurtarma çalışmasına başladı. Bir itfaiye eri güçlükle kediyi yakalamaya çalışırken diğer itfaiye eri telleri keserek kediyi kurtarırken, getirilen ağ filesine bırakıldı. Kurtulmak için çırpınırken çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen kedi, Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:

(Cep telefonu kaydı)Kedi tellerin üzerinde çırpınırkenİtfaiye erleri kediyi kurtarmak için telleri kesmeye çalışırkenKedi kurtarılarak fileye konulurken

Genel ve detay görüntüler


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112 Acil Çağrı, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİKENLİ TELLERE TAKILAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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