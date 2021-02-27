Son dakika haberi: Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

27.02.2021 16:56
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Son dakika haberler: Serdar ALTINTEPE -Vedat BAYRAKTAR / KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Serdar ALTINTEPE -Vedat BAYRAKTAR/ KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir bölümü kapalı tek katlı geri dönüşüm tesisinde ilk belirlemelere göre kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.Yangın nedeniyle çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan geri görüşüm tesisinde, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken çıkan dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.


YORUMLAR
500
Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

İtfaiye, Halkalı, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Son Dakika


Son Dakika
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 19:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement