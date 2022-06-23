KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAFEDE YANGIN ÇIKTI, ALEVLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATISINA SIÇRADI - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAFEDE YANGIN ÇIKTI, ALEVLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATISINA SIÇRADI

23.06.2022 04:29
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAFEDE YANGIN ÇIKTI, ALEVLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATISINA SIÇRADI

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde bir alışveriş merkezindeki kafede yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde bir alışveriş merkezindeki kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kafeyi sararken, alışveriş merkezinin çatısına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Kafenin alev alev yanması vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın Küçükçekmece, Atakent Mahallesinde saat 03.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm kafeyi sardı.

ALEVLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATISINA SIÇRADI

Kafede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kafeye müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangın sonrası uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, kafede ve alışveriş merkezinin çatısında hasar meydana geldi.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kafede çıkan yangında yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kafenin alev alev yandığı görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika haberi... Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAFEDE YANGIN ÇIKTI, ALEVLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATISINA SIÇRADI - Son Dakika

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