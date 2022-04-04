Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KIRAATHANEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; KAÇIŞMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KIRAATHANEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; KAÇIŞMA ANLARI KAMERADA

04.04.2022 11:27

Edinilen son dakika haberine göre ?KÜÇÜKÇEKMECE'de içeride müşterilerin olduğu sırada kıraathane kurşunlandı.

?KÜÇÜKÇEKMECE'de içeride müşterilerin olduğu sırada kıraathane kurşunlandı. Defalarca ateşlenen silahtan çıkan mermiler şans eseri kimseyi yaralamazken kıraathanedekilerin kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Kocatepe Sokak'ta bulunan kıraathanede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi kıraathanenin önüne gelerek içeri doğru defalarca ateş etti. 9-10 el ateş eden saldırgan daha sonra olay yerinde kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.

Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken kıraathanenin içinde ve önündekiler büyük panik yaşadı. Silah seslerinin ardından yaşanan kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası polis ekipleri sokakta inceleme yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında sokakta olan görgü tanığı, Bir şarjör boşalttı. İçeride panik oluştu. Arabaya binip kaçtı. Kahve doluydu ama yaralı yok diye konuştu.

Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KIRAATHANEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; KAÇIŞMA ANLARI KAMERADA
Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KIRAATHANEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; KAÇIŞMA ANLARI KAMERADA
Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KIRAATHANEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; KAÇIŞMA ANLARI KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KIRAATHANEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; KAÇIŞMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KIRAATHANEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; KAÇIŞMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika
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