Son Dakika | Küçükçekmece'de otobüs durağındakilere çarpan sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Son Dakika | Küçükçekmece'de otobüs durağındakilere çarpan sanık hakkında mütalaa açıklandı

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de alkollü kullandığı araçla, otobüs durağında bekleyenlere çarparak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık hakkında hazırlanan savcılık mütalaasında, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine veya yaralanmasına neden...

Küçükçekmece'de alkollü kullandığı araçla, otobüs durağında bekleyenlere çarparak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık hakkında hazırlanan savcılık mütalaasında, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine veya yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Sezer katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Olayda hayatını kaybeden Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ile babası Haluk Kartal da duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, Adli Tıp Kurumu'ndan raporun geldiğini, raporda, sanık Fatih Sezer'in asli kusurlu olduğu, aralarında Begüm Kartal'ın bulunduğu kişilerde ise kusur bulunmadığını söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanık Fatih Sezer'in "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 7 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Sezer'in avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Sezer'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatına beyanda bulunması için süre verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

?- İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen kazanın nasıl olduğuna yer verildi. Kazada sanık Fatih Sezer'in, kullandığı araçla D-100 kara yolunda Beşyol mevkisinde yan yola saptığı sırada bir araca çarptığı belirtildi. Sezer'in aracının, çarpmanın etkisiyle geri giderek metrobüs köprüsünün yanındaki otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kaydedildi.

Kazada Begüm Kartal'ın vefat ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen iddianamede, sanık Sezer'in 1.42 promil alkollü olduğuna işaret edildi.

İddianamede, sanığın "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Küçükçekmece, Begüm Kartal, Fatih Sezer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Küçükçekmece'de otobüs durağındakilere çarpan sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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