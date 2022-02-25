Son dakika haber | Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

25.02.2022 13:21
Son dakika haber | Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'de büfeden ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de büfeden ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 09.40 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Büfeden ekmek alan kadın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Kadın yola savrulurken, otomobil de park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Otomobil sürücüsü ve çevredeki esnaf hemen yaralı kadının yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de otomobil sürücüsünü ifadesi almak için polis merkezine götürdü. Kaza sonrası yaralı kadına yardım eden esnaf Zafer Sağır, "Kadın çarptıktan sonra yerden kalkamadı, hareketsizdi. Ambulans gelip yerden kaldırılınca kanı gördük biz. Kadın bayağı bir yukarı fırlayıp 3 takla attı." dedi.


Son dakika haber | Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
Son dakika haber | Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
Son dakika haber | Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada - Son Dakika


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