Son dakika! Küçükçekmece'de silah operasyonu

Son dakika haberine göre ALİ ABLAY / KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 21 silahla 23 adet fişek ele geçirildi.

ALİ ABLAY/ KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 21 silahla 23 adet fişek ele geçirildi. S.S. ve İ.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ağustosta Küçükçekmece 'de operasyon düzenledi. Operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi. S.S. ve İ.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 08:21

Kaynak: DHA

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